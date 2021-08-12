10:09
USD 84.80
EUR 99.33
RUB 1.15
Власть

Садыр Жапаров поздравил сотрудников ГСИН с профессиональным праздником

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил работников уголовно-исполнительной системы страны с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, изоляция преступной среды от общества была и остается одной из важных функций демократического правового государства и является необходимым условием на пути к достижению безопасного, мирного и благодатного общества. А служба, связанная с содержанием и охраной лиц, совершивших преступление, обеспечением их правопослушного поведения в период отбывания наказания, исправлением и ресоциализацией является особенной деятельностью, требующей мужества, терпения выдерженности и профессионализма.

«Уголовно-исполнительная система как важная составляющая правоохранительной системы Кыргызстана является активным участником судебно-правовой реформы, осуществляемой государством в последние годы. В этом направлении у нас единая цель — построение сильного и развитого государства, обеспечивающего права и свободы человека, достойный уровень жизни народа Кыргызстана», — отметил президент.

Реализацию судебно-правовой реформы считаю одной из приоритетных задач, направленных на комплексное развитие страны. 

Садыр Жапаров 

По его словам, изменения, ожидаемые от реформы, — это развитие человеческого потенциала страны, обеспечение соблюдение прав и свобод человека на всех стадиях уголовного процесса, обеспечение эффективного перевоспитания и реабилитации осужденных.

«Хочется верить, что каждый орган правоохранительной системы, в том числе уголовно-исполнительная система, прилагает все усилия для реализации на должном уровне стратегических задач. Несмотря на сложность, напряженность, специальный режим несения службы и определенные риски для жизни и здоровья, вы во имя мира и безопасности граждан продолжаете достойно выполнять поставленные задачи.  Успешное выполнение данных функций безусловно зависит от максимального использования кадрового потенциала, что возможно лишь в условиях эффективного стимулирования служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Со стороны государства в последние годы реализуются определенные меры по улучшению жилищно-бытовых условий, материального и денежного довольствия, социального обеспечения, и хочу вас заверить, что работа в данном направлении будет продолжаться», — высказался Садыр Жапаров.

«Уверен, сегодня наряду с опытными, мужественными, смелыми офицерами, преданными своей профессии, в системе также служат молодые, талантливые, инициативные, патриотичные молодые кадры нашей страны. Уважаемые сотрудники уголовно-исполнительной системы, ответственность за судьбу страны волнует каждого из нас. И каждый из нас честным трудом и добросовестной службой может проложить путь к благополучному будущему наших поколений, развитию и процветанию Кыргызстана! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, согласия и единства, новых успехов и достижений в вашей ответственной и нелегкой службе!» — заключил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203770/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял главу ГСИН. Говорили о сложностях службы и инфраструктуре
Дело «Кумтора». Президента просят содействовать освобождению Темира Сариева
Чествование призеров Олимпиады-2020. Президент объявил выговор главе Минкульта
Садыр Жапаров похвалил олимпийцев, обещал награды и ни слова о поддержке спорта
В Сети обсуждают спортивный костюм Садыра Жапарова за $10 тысяч
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили двустороннее сотрудничество
Садыр Жапаров встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Садыр Жапаров предложил президентам ЦА вместе создавать систему здравоохранения
Чай пьют, почти интриги. О работе администрации рассказал Таалатбек Масадыков
Садыр Жапаров в Туркменбаши говорил о взаимной торговле и поставках газа
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и&nbsp;улетел в&nbsp;Москву Дело «Кумтора». Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и улетел в Москву
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов выехал из&nbsp;страны Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны
Аскар Акаев наконец попросил прощения у&nbsp;кыргызстанцев, но&nbsp;только за&nbsp;&laquo;Кумтор&raquo; Аскар Акаев наконец попросил прощения у кыргызстанцев, но только за «Кумтор»
В&nbsp;Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со&nbsp;странами Центральной Азии В Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со странами Центральной Азии
Бизнес
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
ГНС поблагодарила ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; за&nbsp;запуск проекта по&nbsp;маркировке товаров ГНС поблагодарила ЗАО «Альфа Телеком» за запуск проекта по маркировке товаров
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
12 августа, четверг
10:00
Скандалов больше не будет? Как в Кыргызстане улучшают школьные учебники Скандалов больше не будет? Как в Кыргызстане улучшают ш...
09:57
На трассе Бишкек — Ош в аварии погиб 31-летний мужчина
09:46
Садыр Жапаров поздравил сотрудников ГСИН с профессиональным праздником
09:45
Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из России
09:36
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 августа