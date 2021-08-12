Садыр Жапаров поздравил сотрудников ГСИН с профессиональным праздником

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил работников уголовно-исполнительной системы страны с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, изоляция преступной среды от общества была и остается одной из важных функций демократического правового государства и является необходимым условием на пути к достижению безопасного, мирного и благодатного общества. А служба, связанная с содержанием и охраной лиц, совершивших преступление, обеспечением их правопослушного поведения в период отбывания наказания, исправлением и ресоциализацией является особенной деятельностью, требующей мужества, терпения выдерженности и профессионализма.

«Уголовно-исполнительная система как важная составляющая правоохранительной системы Кыргызстана является активным участником судебно-правовой реформы, осуществляемой государством в последние годы. В этом направлении у нас единая цель — построение сильного и развитого государства, обеспечивающего права и свободы человека, достойный уровень жизни народа Кыргызстана», — отметил президент.

Реализацию судебно-правовой реформы считаю одной из приоритетных задач, направленных на комплексное развитие страны. Садыр Жапаров

По его словам, изменения, ожидаемые от реформы, — это развитие человеческого потенциала страны, обеспечение соблюдение прав и свобод человека на всех стадиях уголовного процесса, обеспечение эффективного перевоспитания и реабилитации осужденных.

«Хочется верить, что каждый орган правоохранительной системы, в том числе уголовно-исполнительная система, прилагает все усилия для реализации на должном уровне стратегических задач. Несмотря на сложность, напряженность, специальный режим несения службы и определенные риски для жизни и здоровья, вы во имя мира и безопасности граждан продолжаете достойно выполнять поставленные задачи. Успешное выполнение данных функций безусловно зависит от максимального использования кадрового потенциала, что возможно лишь в условиях эффективного стимулирования служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Со стороны государства в последние годы реализуются определенные меры по улучшению жилищно-бытовых условий, материального и денежного довольствия, социального обеспечения, и хочу вас заверить, что работа в данном направлении будет продолжаться», — высказался Садыр Жапаров.

«Уверен, сегодня наряду с опытными, мужественными, смелыми офицерами, преданными своей профессии, в системе также служат молодые, талантливые, инициативные, патриотичные молодые кадры нашей страны. Уважаемые сотрудники уголовно-исполнительной системы, ответственность за судьбу страны волнует каждого из нас. И каждый из нас честным трудом и добросовестной службой может проложить путь к благополучному будущему наших поколений, развитию и процветанию Кыргызстана! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, согласия и единства, новых успехов и достижений в вашей ответственной и нелегкой службе!» — заключил президент.