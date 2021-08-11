Садыр Жапаров принял главу ГСИН. Говорили о сложностях службы и инфраструктуре

Садыр Жапаров принял председателя Государственной службы исполнения наказаний Аската Эгембердиева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава ведомства рассказал о реформах в уголовно-исполнительной системе республики, результатах цифровизации, представил информацию о финансировании пенитенциарной системы, а также об эпидемиологической ситуации в органах, исправительных учреждениях и мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он также заявил о проблемах: устаревшей инфраструктуре исправительных учреждений и материально-технической базе.

Для улучшения инфраструктуры Бишкека и обеспечения общественной безопасности рассматривается вопрос о переносе исправительных учреждений № 21 и 47 за черту города.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Государственная служба исполнения наказаний за свое многолетнее существование с достоинством выполняет возложенные обязанности по обеспечению правопорядка и законности в пенитенциарных учреждениях. Сотрудники уголовно-исполнительной системы, рискуя своим здоровьем, а порой и жизнью, находятся на страже пенитенциарной системы. Однако есть много нерешенных вопросов, накопившихся за долгие годы в системе.

По словам главы государства, для решения ряда проблем, несмотря на трудности в экономике и дефицит бюджета, кабинету министров поручено включить в перечень объектов строительства и реконструкции, финансируемых из республиканского бюджета, в 2021 году два объекта ГСИН в Чуйской и Джалал-Абадской областях. На эти цели выделен 51 миллион сомов.

Перед руководством ГСИН Садыр Жапаров поставил задачу — повысить уровень профессиональной подготовки, служебной дисциплины среди сотрудников ведомства, а также усилить работу по предупреждению коррупции и злоупотребления служебным положением.