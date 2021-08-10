Члена ЦИК Кайрата Маматова уволили с основного места работы — вывели из состава директоров ОАО «РСК Банк». Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам Кайрата Маматова, Фонд по управлению госимуществом инициировал проведение 5 августа внеочередного собрания акционеров ОАО «РСК Банк».

«Меня пригласили и попросили провести внеочередное собрание акционеров в банке. В июле 2020-го на годовом собрании акционеров меня избрали членом совета директоров сроком на три года. В ноябре 2020-го — на должность председателя совета директоров. На собрании досрочно были прекращены мои полномочия без объяснения причин», — отметил он.

Кайрат Маматов сказал, что предупредил руководство ФУГИ и представителей акционеров на собрании о незаконном решении с их стороны. «Конституционный закон о Центризбиркоме дает трудовые гарантии члену ЦИК по основному месту работы, так как работа в избирательных комиссиях осуществляется на общественных началах», — пояснил он.

Я не исключаю, что данное решение связано с моей принципиальной позицией по выборам. Кайрат Маматов

Он добавил, что Центризбирком вчера уже обратился к президенту и председателю кабинета министров о защите трудовых прав членов избирательных комиссий всех уровней.