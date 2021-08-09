В Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со странами Центральной Азии

Ввести визовый режим со странами Центральной Азии предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом он написал в Facebook.

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«Ввести визовый режим с южными соседями — единственный способ для России избежать миграционной катастрофы! Почти каждый день в новостях появляется информация о массовых побоищах мигрантов. На сей раз 40 гостей из Средней Азии в Мытищах устроили разборки со стрельбой», — написал депутат.

«И это не все их «подвиги»! Фактически мигранты отнимают работу у миллионов наших граждан, потому что работают за копейки, что выгодно работодателям. А у нас почти 4 миллиона безработных. Чтобы навести порядок внутри страны, надо начать с наведения порядка на границе. Введение визового режима для стран Средней Азии — самый верный шаг. Я неоднократно предлагал эту меру, но сегодня она стала во сто крат актуальнее», — говорится в сообщении.