МИД готовится к форуму ректоров вузов Кыргызстана и России

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Российской Федерации Василий Козлов обсудили подготовку ко второму форуму ректоров вузов двух стран.

По данным пресс-службы МИД, российский чиновник посетил Кыргызстан с рабочим визитом.

Собеседники также обсудили вопросы межрегионального взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и в миграционной сферах, отметили необходимость активизации работы по проведению девятой кыргызско-российской межрегиональной конференции, кыргызско-свердловской межправительственной комиссии, а также других запланированных мероприятий с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в странах.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки готовит международный форум ректоров вузов под названием «Роль образования в развитии мировой экономики в постковидный период», который пройдет 5-8 сентября этого года. Это мероприятие объединит представителей более 200 университетов со всего мира для решения проблем международного сотрудничества и сотрудничества университетов в области научных исследований и образования.