08:34
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Власть

МИД готовится к форуму ректоров вузов Кыргызстана и России

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Российской Федерации Василий Козлов обсудили подготовку ко второму форуму ректоров вузов двух стран.

По данным пресс-службы МИД, российский чиновник посетил Кыргызстан с рабочим визитом.

Собеседники также обсудили вопросы межрегионального взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и в миграционной сферах, отметили необходимость активизации работы по проведению девятой кыргызско-российской межрегиональной конференции, кыргызско-свердловской межправительственной комиссии, а также других запланированных мероприятий с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в странах.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки готовит международный форум ректоров вузов под названием «Роль образования в развитии мировой экономики в постковидный период», который пройдет 5-8 сентября этого года. Это мероприятие объединит представителей более 200 университетов со всего мира для решения проблем международного сотрудничества и сотрудничества университетов в области научных исследований и образования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203448/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
30-летие независимости. Памятник Панфилову в Бишкеке будет воссоздан из бронзы
Делегацию Италии пригласили в Кыргызстан на первый экономический форум ЕС-ЦА
В Таджикистане на этой неделе начнется суд над задержанными гражданами КР
Задержанного в РФ кыргызстанца выпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Кыргызстанцы не могут вернуться на родину из Индии. Посольство организует рейс
В Санкт-Петербурге и Казани хотят открыть два Генконсульства Кыргызстана
Кыргызстан намерен восстановить связи на высшем уровне с Молдовой и Украиной
Переговоры глав МИД Кыргызстана и Казахстана: что обсуждали, о чем договорились
Экстрадиция кыргызстанца в РТ. Сотрудники консульства встретятся с задержанным
В посольстве напомнили, как можно получить компенсацию за доставку тел из РФ
Популярные новости
Как пауки в&nbsp;банке. Акылбек Жапаров ответил на&nbsp;обвинения Аскара Акаева по&nbsp;Кумтору Как пауки в банке. Акылбек Жапаров ответил на обвинения Аскара Акаева по Кумтору
Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела
Ужин с&nbsp;главой Минздрава. Как Аскар Акаев проводит время, пока нет допросов Ужин с главой Минздрава. Как Аскар Акаев проводит время, пока нет допросов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и&nbsp;улетел в&nbsp;Москву Дело «Кумтора». Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и улетел в Москву
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
9 августа, понедельник
08:26
МИД готовится к форуму ректоров вузов Кыргызстана и России МИД готовится к форуму ректоров вузов Кыргызстана и Рос...
08:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 августа: в Бишкеке без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
18:30
9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:40
Дело «Кумтора». Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и улетел в Москву
17:00
Футболист Лионель Месси не сдержал слезы на прощальной пресс-конференции