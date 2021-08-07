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Власть

Талант Мамытов принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана

Спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

По ее данным, инаугурация прошла в здании Меджлиса Исламского Совета Ирана в присутствии 265 приглашенных гостей из 115 стран, в числе которых послы и представители дипломатического корпуса, депутаты парламентов, представители судебной ветви власти и другие официальные лица.

Церемонию открыл председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. После этого выступил глава судебной власти ИРИ Голам Хоссейна Мохсени-Эджеи. В своих речах они поприветствовали всех участников мероприятия и выразили благодарность иностранным гостям, депутатам и властям Ирана за участие в инаугурации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203418/
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