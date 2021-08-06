Чай пьют, почти интриги. О работе администрации рассказал Таалатбек Масадыков

Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков рассказал журналистам историю своего назначения.
По его словам, президент Садыр Жапаров приглашал его к сотрудничеству еще в октябре прошлого года. Но Таалатбек Масадыков сразу не согласился.
«Садыр Жапаров почти сразу после прихода к власти в октябре пригласил меня. Но в октябре у меня не было такой возможности, к тому же власти на тот момент не были легитимны. Мы тогда договорились, что встретимся и обсудим вопрос через шесть месяцев, но я не давал обещания работать с ним. Были некоторые условия, на которых я был готов помочь», — объяснил он.
Мне не нужно было просто занять какой-нибудь пост. Более месяца шли переговоры, обсуждали пути решения проблем государства, а когда пришли к единому мнению, я согласился на предложение.Таалатбек Масадыков
Он сказал, что власти предлагали ему ряд должностей, предпочел Совет безопасности, потому что данный орган курирует практические все сферы.
Таалатбек Масадыков отметил, что не причисляет себя к команде президента.
По его мнению, ранее Совбез не играл заметной роли в госуправлении. Сейчас секретариат и эксперты работают над новой концепцией Совета безопасности. Высказался он и о секретаре Совбеза Марате Иманкулове, назвав его профессионалом своего дела, считает, что они смогут работать вместе.
«В «Белом доме» многие заняты мелкой работой, почти интригами, кто с кем пьет чай, кто в чей кабинет носит бумаги. Вопрос о цифровизации не стоит, хотя мы живем в XXI веке. Люди думают о том, какую машину купить и другое, то есть они заняты совсем не тем. Думаю, надо это искоренять. В администрации есть и молодые, образованные люди с правильным взглядом, но они на низких позициях. Ключевые позиции занимают люди старых взглядов, у некоторых бюрократический подход. Они понимают, что вопрос надо решать, но стесняются и не предлагают решений. Мы должны отказаться от такого подхода. Если человек не справляется, надо поднимать вопрос», — сказал он.
Напомним, в начале мая 2021 года Марат Иманкулов указом президента назначен на должность секретаря Совета безопасности КР.
Другим указом Садыра Жапарова на должность зампредседателя СБ назначен Таалатбек Масадыков.