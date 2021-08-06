Чай пьют, почти интриги. О работе администрации рассказал Таалатбек Масадыков

Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков рассказал журналистам историю своего назначения.

По его словам, президент Садыр Жапаров приглашал его к сотрудничеству еще в октябре прошлого года. Но Таалатбек Масадыков сразу не согласился.

«Садыр Жапаров почти сразу после прихода к власти в октябре пригласил меня. Но в октябре у меня не было такой возможности, к тому же власти на тот момент не были легитимны. Мы тогда договорились, что встретимся и обсудим вопрос через шесть месяцев, но я не давал обещания работать с ним. Были некоторые условия, на которых я был готов помочь», — объяснил он.

Мне не нужно было просто занять какой-нибудь пост. Более месяца шли переговоры, обсуждали пути решения проблем государства, а когда пришли к единому мнению, я согласился на предложение. Таалатбек Масадыков

Он сказал, что власти предлагали ему ряд должностей, предпочел Совет безопасности, потому что данный орган курирует практические все сферы.

Таалатбек Масадыков отметил, что не причисляет себя к команде президента.

По его мнению, ранее Совбез не играл заметной роли в госуправлении. Сейчас секретариат и эксперты работают над новой концепцией Совета безопасности. Высказался он и о секретаре Совбеза Марате Иманкулове, назвав его профессионалом своего дела, считает, что они смогут работать вместе.

«В «Белом доме» многие заняты мелкой работой, почти интригами, кто с кем пьет чай, кто в чей кабинет носит бумаги. Вопрос о цифровизации не стоит, хотя мы живем в XXI веке. Люди думают о том, какую машину купить и другое, то есть они заняты совсем не тем. Думаю, надо это искоренять. В администрации есть и молодые, образованные люди с правильным взглядом, но они на низких позициях. Ключевые позиции занимают люди старых взглядов, у некоторых бюрократический подход. Они понимают, что вопрос надо решать, но стесняются и не предлагают решений. Мы должны отказаться от такого подхода. Если человек не справляется, надо поднимать вопрос», — сказал он.

Напомним, в начале мая 2021 года Марат Иманкулов указом президента назначен на должность секретаря Совета безопасности КР.

Другим указом Садыра Жапарова на должность зампредседателя СБ назначен Таалатбек Масадыков.