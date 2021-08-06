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Власть

Новыми очистными сооружениями для Чолпон-Аты озаботился глава кабмина

Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с состоянием очистных сооружений сточных вод в городе Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В Иссык-Кульском районе остро стоит вопрос строительства новых очистных сооружений и замены технического оборудования. Имеющееся оборудование устарело и не соответствует положенным техническим нормам. Чиновник подчеркнул важность строительства очистных сооружений в городе, отвечающих необходимым требованиям, и подключения домов отдыха, пансионатов и различных заведений к системе канализации.

«Состояние очистных сооружений – один из серьезных вопросов, имеющихся в городе. В целях обеспечения экологической безопасности в биосферной зоне профильным государственным органам и полномочному представительству президента в области необходимо ускорить работу по проекту реабилитации очистных сооружений. Необходимо построить современную систему», – сказал Улукбек Марипов, дав ряд поручений.

Отметим, что проблему очистных сооружений на побережье власти не могут решить уже много лет, ограничиваясь лишь раздачей заданий. Задания не выполняются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203319/
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