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Власть

О механизмах повышения пенсий главу кабмина проинформировал Соцфонд

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов заслушал информацию главы Социального фонда Жаныбека Орозалиева, касающуюся повышения пенсий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе совещания также рассмотрена деятельность Соцфонда, в том числе текущее состояние пенсионного обеспечения.

Жаныбек Орозалиев проинформировал о механизмах повышения пенсий до конца текущего года и основных приоритетах реформирования системы пенсионного обеспечения, в том числе об упрощении процедур назначения пенсии.

Улукбек Марипов подчеркнул, что реформа системы пенсионного обеспечения должна сделать ее более справедливой по отношению к гражданам, обеспечив их пенсиями, которые будут соразмерны осуществленным ранее выплатам.

Ранее кабинет министров инициировал проект постановления об индексации размеров страховых частей пенсий с 1 октября этого года.

Уточняется, что условием проведения индексации страховых частей пенсии является рост величины средней заработной платы и индекса потребительских цен, сложившихся за 12 месяцев, предшествующих индексации.

По данным Национального статистического комитета, за 2020-й индекс цен составил 106,3 процента, рост средней зарплаты — 109,9 процента.

Вместе с тем в соответствии с законодательством размер индексации должен быть не меньше роста величины прожиточного минимума пенсионера, который за прошлый год составляет 499 сомов. Между тем индексация пенсий проводится ежегодно в пределах средств, предусмотренных в бюджете Социального фонда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203294/
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