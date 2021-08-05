21:05
USD 84.71
EUR 100.39
RUB 1.16
Власть

30-летие независимости. Памятник Панфилову в Бишкеке будет воссоздан из бронзы

Руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов провел встречу с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области России Василием Козловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече также участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Николай Удовиченко, генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге (Россия) Руслан Бийбосунов и российский скульптор Иван Дубровин. Отмечено, что Россия является стратегическим партнером Кыргызстана, а расширение взаимодействия с ее регионами придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

Особой темой для разговора стал вопрос изготовления памятника Герою Советского Союза Ивану Панфилову в одноименном парке в Бишкеке. Российская сторона в честь 30-летия независимости Кыргызстана проявила инициативу об идентичном воссоздании из бронзы памятника, который при поддержке администрации Свердловской области будет изготовлен и передан Кыргызстану.

Суйунбек Касмамбетов поручил профильным государственным органам оказать всемерную поддержку и содействие в организационных вопросах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203270/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке отметили 80-летие образования Панфиловской дивизии
Как думаете, похожа? Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы
Кыргызстанцы выиграли бронзу на международной олимпиаде по информатике
В Бишкеке воины-интернационалисты приступили к ремонту памятника летчикам
Россия готова помочь Кыргызстану восстановить соцобъекты в Баткенской области
Процветай, независимый Кыргызстан: клумбы у Дома правительства запущенны
Волонтеры собирают средства на ремонт памятника в Бишкеке
Посол России: Поставки вакцины «Спутник V» в Кыргызстан будут продолжены
День Победы. Военные годы Киргизской ССР в заметках «Иссык-Кульской правды»
Памятнику красноармейцам в столичном Дубовом парке нужна реставрация. Денег нет
Популярные новости
Аскар Акаев приехал в&nbsp;Кемин. Как его встречали Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
Почему он&nbsp;не&nbsp;в&nbsp;СИЗО? Аскар Акаев о&nbsp;роли Акылбека Жапарова в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
Аскар Акаев возвращается в&nbsp;Бишкек Аскар Акаев возвращается в Бишкек
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
5 августа, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 августа: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 августа: местами дожд...
20:47
30-летие независимости. Памятник Панфилову в Бишкеке будет воссоздан из бронзы
20:37
С Россией в сердце. Русский дом в городе Ош объявил о начале флешмоба
20:19
«Кыргызстан — зеленая зона». Минздравсоцразвития запустил интерактивную карту
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»