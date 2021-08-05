30-летие независимости. Памятник Панфилову в Бишкеке будет воссоздан из бронзы

Руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов провел встречу с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области России Василием Козловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече также участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Николай Удовиченко, генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге (Россия) Руслан Бийбосунов и российский скульптор Иван Дубровин. Отмечено, что Россия является стратегическим партнером Кыргызстана, а расширение взаимодействия с ее регионами придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

Особой темой для разговора стал вопрос изготовления памятника Герою Советского Союза Ивану Панфилову в одноименном парке в Бишкеке. Российская сторона в честь 30-летия независимости Кыргызстана проявила инициативу об идентичном воссоздании из бронзы памятника, который при поддержке администрации Свердловской области будет изготовлен и передан Кыргызстану.

Суйунбек Касмамбетов поручил профильным государственным органам оказать всемерную поддержку и содействие в организационных вопросах.