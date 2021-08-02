Улукбек Марипов обратился к членам олимпийской сборной Кыргызстана

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов обратился к членам сборной, принимающим участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Вся страна с большим вниманием и трепетом в сердце следит за вашими выступлениями на Олимпийских играх. Участвовать в Олимпийских играх — это наивысшая честь для любого спортсмена, признание его профессионализма и заслуг в спорте», — отметил глава правительства.

Он заявил, что вместе с тренерским составом наша олимпийская сборная заслуживает только самых высоких похвал.

Вы с достоинством защищаете честь нашей страны. Благодаря упорству, трудолюбию, непоколебимому духу вы уже доказали, что достойны олимпийских помостов. Улукбек Марипов

«Каждый из вас боец, в которого мы безоговорочно верим и будем радоваться любым результатам. Вы для нас уже герои и победители! Мы верим в вашу победу и надеемся, что флаг Кыргызской Республики еще поднимется ввысь на этих соревнованиях», — сказал он.

Напомним, Кыргызстан на играх представляют 16 спортсменов, которые сумели завоевать лицензии на Олимпиаду.