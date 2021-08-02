Итоги повторных выборов. Партия «Биздин Кыргызстан» мандаты получила

Партия «Биздин Кыргызстан» по итогам повторных выборов депутатов Ошского горкенеша мандаты все-таки получила. Таково решение Верховного суда. Об этом сообщает Центризбирком.

Уточняется, что ВС не поддержал жалобу ЦИК и оставил постановление административного суда Бишкека в силе.

Напомним, что на повторных выборах 11 июля в Ошский горкенеш семипроцентный порог в южной столице преодолели четыре партии: «Ата Журт Кыргызстан» (19 мандатов), «Биздин Кыргызстан» (15 мандатов), «Улуттар биримдиги» (7 мандатов) и «Бир Бол» (4 мандата).