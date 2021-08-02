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Власть

Пожары в Турции. Садыр Жапаров выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крупными пожарами в некоторых провинциях, повлекшими человеческие жертвы и трагические последствия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

«Я глубоко опечален известием о гибели людей в результате пожаров в нескольких провинциях Турции. В эти трудные времена желаю народу Турции мужества и стойкости в преодолении последствий данного стихийного бедствия. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании с соболезнованиями.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пункта. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджи, из-за пожаров пострадали более 400 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной массовых пожаров в стране мог быть поджог. «Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — говорил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202863/
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