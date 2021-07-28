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Власть

Нехватка чистой воды в городе Ош. Вопрос подняли в парламенте

Каждый год в сезон осадков и селей южная столица Кыргызстана остается без чистой воды. Проблему местные власти не могут решить несколько лет. На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев поднял этот вопрос.

«На улице XXI век. Каждый раз во время дождей Ош, где проживает почти полмиллиона жителей, остается без воды. Для решения проблемы у АБР, ЕБРР брали около $10 миллионов в долг. Но это не дало никаких результатов. Есть те, которых привлекли к ответственности и кого еще не привлекали. Когда жители южной столицы будут полноценно обеспечены чистой водой?» — обратился он к представителям Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Директор департамента питьевого водоснабжения и водоотведения при Госстрое Достук Ободоев отметил, что очередная попытка решения вопроса уже предпринята. Азиатский банк развития согласился профинансировать перенос водозабора на 2,2 километра выше по течению (в обход селеопасного участка) и выделил $3 миллиона.

«Вопрос выделения $3 миллионов решен. Совместно с наблюдательным советом мы передали (средства) Ошу. Он сам станет заказчиком. Проектно-сметная документация тоже завершена. Осенью начнем строительство», — сказал он.

Жанар Акаев поинтересовался, не рассматривались ли варианты подведения воды через Узген и Куршаб.

«По плану предусмотрен подпроект Отуз-Адыр, финансируемый Всемирным банком. Туда вошли 10 сел. Так как в Отуз-Адыре отсутствует чистая вода, технические консультанты рассматривают вариант проведения воды из Куршаба. Этот вопрос решен не полностью», — ответил Достук Ободоев.

«Вы должны поменять мехнанизмы снабжения чистой водой. А то неизвестно, куда деваются деньги. Мы постоянно берем кредиты, но чистой воды до сих пор нет. В Кербене, селе Арпа-Тектир то же самое. Вы сами знаете, что в селе Сары-Могол Алайского района правительство оценивало решение вопроса воды в 100 миллионов, тогда как корейский турист решил за 8 миллионов. Вы тоже предлагайте такие новые, эффективные методы», — заключил парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202425/
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