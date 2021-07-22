Эмомали Рахмон пообещал, что не использует армию против соседних стран

Таджикистан никогда не использует свои Вооруженные силы против соседних стран. Об этом заявил президент Эмомали Рахмон, выступая перед военнослужащими, передает Avesta.Tj.

«Категорично заявляем, что мы не будем использовать наши Вооруженные силы против соседних стран. Напротив, мы всегда являемся сторонниками того, чтобы в соседних странах воцарились мир и стабильность, чтобы мы могли жить с соседями в атмосфере спокойствия, стабильности, дружбы и сотрудничества», — сказал Эмомали Рахмон.

Он также добавил, что Афганистан — ближайший сосед, дружественная страна, имеющая с таджикистанцами общие язык, религию и культуру. «В связи с этим нам небезразлична судьба его народа», — отметил президент Таджикистана и еще раз подчеркнул, что афганский конфликт не имеет военного решения, проблемы этой страны должны решаться только мирным путем.

«Народ Афганистана, имеющий древнюю историю и культурные ценности, чья земля признана одним из центров человеческой цивилизации, народ, давший человечеству десятки и сотни великих личностей, должен взять в свои руки настоящую и будущую судьбу», — отметил Эмомали Рахмон.

По его словам, метод управления государством и структура государственности во всех суверенных странах, включая Афганистан, должны определяться и устанавливаться только по желанию большинства людей и волей граждан.

Напомним, сегодня в 04.00 в Таджикистане около 5 тысяч единиц военной техники и 230 тысяч солдат и офицеров Вооруженных сил и мобилизационного резерва РТ были подняты по тревоге по приказу президента страны, Верховного главнокомандующего, генерала армии Эмомали Рахмона.