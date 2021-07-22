Неграмотно и с грубыми нарушениями. Наталья Никитенко о законопроекте о кабмине

Сегодня депутаты парламента после эмоционального обсуждения вернули на доработку законопроект о кабинете министров, отказавшись рассматривать его в представленном чиновниками виде.

По ее словам, этот законопроект является продуктом поспешно принятой Конституции. «Предложенный иммунитет для чиновников, безнаказанность и высокая степень защиты создадут новую касту особенно неприкосновенных. Это породит серьезное недовольство народа. Куда мы придем с таким законом? К бардаку, безответственности и новому витку коррупции и воровства. Я считаю, что в нем не предусматривается баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью. Хорошо, что парламент смог вернуть закон неизвестным инициаторам», — сказала Наталья Никитенко.

Она добавила, что если закон будет принят в таком виде, то он позволит создать в стране «организованную политическую группу», которая будет абсолютно независима от мнения народа, кенешей, парламента. Перед кем они будут ответственны? Ни перед кем. Закон, суды, мнение общественности ничего не будут значить.

Напомним, на прошлой неделе несколько депутатов предложили отправить на доработку законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». После критики нардепов проект рассмотрен в первом чтении, но парламент за него еще не голосовал.