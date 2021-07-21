Улукбек Марипов с рабочей поездкой в Баткенской области: президент поручил

По поручению президента Садыра Жапарова председатель кабинета министров Улукбек Марипов отправился в Баткенскую область с рабочей поездкой. Он также посетит Джалал-Абадскую область, сообщает пресс-служба правительства.

Улукбек Марипов ознакомится с ходом проведения ликвидационных работ после схода селевых потоков, состоянием ряда объектов инфраструктуры и встретится с жителями районов, пострадавших от природной стихии.

Ранее было поручено в короткие сроки и в полном объеме провести необходимые аварийно-восстановительные работы.

Кроме этого, семьям погибших в результате схода селевых потоков будет вручена материальная помощь.