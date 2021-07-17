В городе Ош началось строительство нового детского сада

В Оше запланирована масштабная реконструкция участка «Ирригатор» в микрорайоне «Южный». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.



По ее данным, здесь заложили капсулу под строительство нового корпуса на 75 мест для детского сада № 78 «Ширинтай-Ош». Стоимость строительства — 24,3 миллиона сомов. Работы осуществляет ОсОО «Мираж-Профи».



На мероприятии Таалайбек Сарыбашов сообщил, что на участке, кроме детского сада, идет строительство школы и прокладка канализации длиной 3 тысячи 720 метров.

Также будет отремонтирована дорога. Ее длина — 860 метров, ширина — 9 метров, предусмотрены тротуары и арычные сети. Работы пройдут в два этапа. Финансировать их будут из местного бюджета.