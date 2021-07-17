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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Работникам МТУ запрещается агитировать

В новый закон о выборах внесена норма об агитационных материалах.

Уточняется, что не допускается проведение агитационных мероприятий и раздача агитационных материалов вблизи (менее чем за 100 метров) культовых зданий, сооружений и относящихся к ним территорий. В этот же перечень вносятся объекты с опасными и вредными производствами, электростанции, железные дороги, нефтепроводы, линии высоковольтной электропередачи, следственные изоляторы и колонии. Туда же разработчики включили детские сады, школы, больницы.

Не допускается отображение и иное использование в агитационных материалах частей и элементов информации и изображений, содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику.

Работникам МТУ запрещается проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201429/
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