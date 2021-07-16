Выборы в Жогорку Кенеш состоятся 31 октября. Так гласит закон

В новом законе о выборах депутатов Жогорку Кенеша указано, что партия или кандидат, снятые из-за грубых нарушений, повлиявших на волеизъявление народа, больше к участию в следующей кампании допускаться не будут.

Уточняется, что Центральная избирательная комиссия признает результаты выборов недействительными, в том числе если аннулируются результаты голосования более одной трети избирателей от общего числа пришедших на участки.

День голосования на выборах в Жогорку Кенеш с первого воскресенья меняется на последнее воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран парламент действующего созыва.

Таким образом, выборы в ЖК состоятся 31 октября.