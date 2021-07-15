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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Для кандидатов-одномандатников также проведут жеребьевку

В парламенте обсуждают проект нового закона о выборах.

Документ предполагает введение смешанной избирательной системы и сокращение депутатского корпуса до 90 человек. 55 нардепов будут избираться по партийным спискам и 35 — по одномандатным округам.

Уточняется, что на выборах депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу в бюллетене указываются наименования политических партий в очередности, определенной жеребьевкой.

Жеребьевка также будет проведена и для одномандатников. Бюллетень будет содержать фамилию, имя, отчество, год рождения кандидатов в очередности, определенной жеребьевкой.

Ссылка: https://24.kg/vlast/201239/
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