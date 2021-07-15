На участке № 1141 в Бишкеке итоги повторных выборов отменены

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию поступило четыре заявления от Общественного фонда «Общее дело» в рамках независимого наблюдения за повторными выборами депутатов Бишкекского городского кенеша.

В заявлении указано на нарушения процедуры голосования в УИК № 1035, 1061, 1139, 1309, которые просят рассмотреть в соответствии с избирательным законодательством.

Бишкекская ТИК приняла к сведению информацию и провела разъяснительные мероприятия с членами некоторых УИК о недопущении процедурных нарушений, а также вынесла письменное предупреждение.

Кроме этого, при проверке правильности заполнения протоколов и подсчета голосов Бишкекской ТИК на избирательном участке № 1141 не удалось достоверно установить итоги голосования, в связи с чем они отменены.