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Власть

Нуржан Шайлдабекова: Партийную систему дискредитировали сами политорганизации

Политические партии Кыргызстана сами дискредитировали партийную систему. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, предлагается провести выборы в парламент по двум системам (пропорциональной и мажоритарной), чтобы политобъединения не были единственным субъектом в законодательном органе.

«Мы уже использовали эти две системы. Но последние выборы прошли только по одной. Создана хорошая возможность для партий, чтобы они развивались. Но считаю, политорганизации показали, что они не могут остаться единственным субъектом. Они сами дискредитировали партийный институт. Поэтому предлагается дать возможность избраться независимым кандидатам», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Депутат Акылбек Кемелов ответил, что в дискредитации сегодняшней системы виноваты не только партии, но и Центризбирком.

«Не ЦИК, а политобъединения виноваты. Сами видите внутрипартийную коррупцию», — парировала Нуржан Шайлдабекова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201143/
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