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Власть

ШОС просит все стороны конфликта в Афганистане воздержаться от применения силы

Первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев принял участие во встрече министров иностранных дел государств — членов ШОС и Афганистана в формате контактной группы «ШОС-Афганистан».

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и отметили, что достижение мира и стабильности в этой стране является одним из главных факторов обеспечения безопасности в регионе ШОС. Главы делегаций призвали все стороны, вовлеченные в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации и непредсказуемым последствиям в районах границ Афганистана с государствами — членами ШОС.

Первый замминистра иностранных дел отметил, что деятельность террористических организаций на территории Афганистана вызывает особую озабоченность.

Действующие в стране вооруженные группировки никогда не должны использоваться третьими силами для угроз или нападений на другие страны и государства — члены ШОС.

Нуран Ниязалиев

Кроме того, глава делегации подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в мирном и стабильном Афганистане и по мере своих возможностей будет прилагать усилия по оказанию всяческого содействия афганскому народу, а также этническим кыргызам в этой стране.

По итогам встречи было принято совместное заявление министров иностранных дел государств — членов ШОС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201120/
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