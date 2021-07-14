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Власть
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан предлагает партнерам по ШОС усилить борьбу с пандемией коронавируса

Первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС.

В ходе заседания стороны обсудили итоги деятельности ШОС за 20 лет и задачи по дальнейшему развитию сотрудничества в рамках организации, актуальные международные и региональные вопросы и подготовку предстоящего юбилейного заседания Совета глав государств — членов ШОС.

В своем выступлении Нуран Ниязалиев подчеркнул, что взаимодействие в рамках ШОС охватывает практически все отрасли — вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, сотрудничество в гуманитарной сфере, в области образования, здравоохранения, культуры, вопросы охраны окружающей среды и другие.

Необходимо принять совместные меры по постпандемическому экономическому восстановлению, обеспечению продовольственной безопасности, развитию транспортно-транзитных проектов и реализации инициатив КР в рамках ШОС.

Нуран Ниязалиев

Кыргызская сторона предложила продолжить тесную работу в рамках существующих механизмов ШОС по борьбе с коронавирусом, а также с учетом выявления новых штаммов вируса продолжить практику обмена опытом между специалистами и врачами стран ШОС по методикам профилактики и противодействия распространению COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201100/
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