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Власть

На кодексах эмблемы международных организаций. Токтайым Уметалиева возмущена

Член рабочей комиссии по разработке уголовного законодательства Токтайым Уметалиева возмутилась тем, что на обсуждаемых проектах Уголовного кодеса и Кодекса о нарушениях против порядка управления изображены эмблемы международных организаций.

Отметим, сегодня идут парламентские слушания по предлагаемым кодексам.

«У меня вопрос к тем, кто проводит парламентские слушания. Кто печатал эту порнографию? Это является нашей разработкой и нашим интеллектуальным документом. На государственных документах запрещено публиковать чужие эмблемы, в том числе международных организаций. В таком массовом порядке вы раздаете нам документы. Прошу взять во внимание международных организаций: вы не имеете права печатать эмблемы на государственных документах», — обратилась Токтайым Уметалиева.

 

Депутат Наталья Никитенко, которая председательствует на слушаниях, ответила, что авторство у законов будет только тогда, когда он будет принят парламентом и подписан президентом.

«Это проектные материалы, черновой вариант. Этот материал роздан исключительно участникам слушания как проект», — отметила Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200960/
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