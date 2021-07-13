На кодексах эмблемы международных организаций. Токтайым Уметалиева возмущена

Член рабочей комиссии по разработке уголовного законодательства Токтайым Уметалиева возмутилась тем, что на обсуждаемых проектах Уголовного кодеса и Кодекса о нарушениях против порядка управления изображены эмблемы международных организаций.

Отметим, сегодня идут парламентские слушания по предлагаемым кодексам.

«У меня вопрос к тем, кто проводит парламентские слушания. Кто печатал эту порнографию? Это является нашей разработкой и нашим интеллектуальным документом. На государственных документах запрещено публиковать чужие эмблемы, в том числе международных организаций. В таком массовом порядке вы раздаете нам документы. Прошу взять во внимание международных организаций: вы не имеете права печатать эмблемы на государственных документах», — обратилась Токтайым Уметалиева.