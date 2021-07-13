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Власть

Интриганов и бездельников в Жогорку Кенеш не пускать — предлагает депутат

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Шайлообек Атазов предложил пересмотреть критерии для кандидатов в депутаты парламента.

По его словам, надо дать оценку работе депутата, который был в составе ЖК нескольких созывов.

«Три раза был депутатом и ничего не сделал для своего округа, занимался только интригами, не написал ни одного законопроекта, сидел на заседаниях как рыба. Нужно ли запретить им снова баллотироваться в парламент?» — задался вопросом Шайлообек Атазов.

Депутат предлагает добавить к требованию к кандитатам обязательное знание государственного языка.

В комитете рассматривается проект конституционного закона КР «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
Ссылка: https://24.kg/vlast/200946/
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