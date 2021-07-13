13:06
USD 84.78
EUR 100.64
RUB 1.14
Власть

$1 миллион за место в списке готовы платить желающие попасть в новый созыв ЖК

Необходимо сократить и фиксировать число кандидатов в списках партий от 55 до 65. С таким предложением на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша выступил депутат Сайдулла Нышанов.

По его словам, с началом выборного процесса открывается сезон бизнеса для лидеров политических партий.

«Все видели, что творилось осенью во время парламентских выборов, когда кандидаты бегали со $100 тысячами. И к чему пришли в октябре? Накануне на общественных слушаниях молодой активист одной из партий заявил, что теперь вместо «золотой десятки» будет «золотая тройка» в списках партий», — заявил Сайдулла Нышанов.

Предполагается, что стоимость места в списке на предстоящих выборах дойдет до $1 миллиона.

Сайдулла Нышанов

Депутат предлагает вести короткий список — не больше 65 кандидатов.

«Мы все знаем, что во время выборов лидеры партий зарабатывают хорошие деньги. Каждое место в списке стоит определенную сумму. Лидеры партий играют со списком и с послушными кандидатами. После продления срока полномочий VI созыва парламента они стали обещать мандаты тем кандидатам, кто не попал в парламент. Надо ставить точку. Научились профессионально обманывать людей. Решение внутри партий должно быть открытым. Должен быть какой-то механизм контроля за списками», — считает нардеп.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова согласилась, что внутрипартийные решения должны быть прозрачными.

«Да, сейчас из-за закрытости партий избиратели не видят внутреннюю структуру политических организаций», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200925/
просмотров: 2642
Версия для печати
Материалы по теме
Использование религиозной тематики в агитации на выборах предлагают запретить
В Кыргызстане хотят разрешить осужденным голосовать на выборах
Будут ли отменены итоги повторных выборов? Комментарий ЦИК
Повторные выборы. Почему избиратели не ходят голосовать?
Депутаты обещают провести слушания по новому избирательному законодательству
У Гульшат Асылбаевой новая инициатива: предлагает двухпалатный парламент
Новое избирательное законодательство превратит страну в байманапское ханство
Мажоритарная система не предусматривает замену выбывшего депутата парламента
Как будем выбирать ЖК: новое избирательное законодательство обсуждают в Бишкеке
СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
13 июля, вторник
13:05
COVID-19. ВОЗ сообщила о повторных заражениях штаммом дельта среди привитых COVID-19. ВОЗ сообщила о повторных заражениях штаммом д...
12:55
Если принять предложенный проект Уголовного кодекса, давление на бизнес усилится
12:46
Нападение на женщину в супермаркете Бишкека. Милиция возбудила дело
12:42
Данияр Нарымбаев госпитализирован в частную клинику «Бикард»
12:38
В Кыргызстане предлагают полную декриминализацию экономических преступлений