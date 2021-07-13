$1 миллион за место в списке готовы платить желающие попасть в новый созыв ЖК

Необходимо сократить и фиксировать число кандидатов в списках партий от 55 до 65. С таким предложением на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша выступил депутат Сайдулла Нышанов.

По его словам, с началом выборного процесса открывается сезон бизнеса для лидеров политических партий.

«Все видели, что творилось осенью во время парламентских выборов, когда кандидаты бегали со $100 тысячами. И к чему пришли в октябре? Накануне на общественных слушаниях молодой активист одной из партий заявил, что теперь вместо «золотой десятки» будет «золотая тройка» в списках партий», — заявил Сайдулла Нышанов.

Предполагается, что стоимость места в списке на предстоящих выборах дойдет до $1 миллиона. Сайдулла Нышанов

Депутат предлагает вести короткий список — не больше 65 кандидатов.

«Мы все знаем, что во время выборов лидеры партий зарабатывают хорошие деньги. Каждое место в списке стоит определенную сумму. Лидеры партий играют со списком и с послушными кандидатами. После продления срока полномочий VI созыва парламента они стали обещать мандаты тем кандидатам, кто не попал в парламент. Надо ставить точку. Научились профессионально обманывать людей. Решение внутри партий должно быть открытым. Должен быть какой-то механизм контроля за списками», — считает нардеп.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова согласилась, что внутрипартийные решения должны быть прозрачными.

«Да, сейчас из-за закрытости партий избиратели не видят внутреннюю структуру политических организаций», — отметила она.