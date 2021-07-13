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Власть

Повышение зарплат работникам культуры и медикам. В бюджете есть средства

В республиканском бюджете предусмотрены средства на повышение заработных плат работников культуры и системы здравоохранения. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Отмечается, что для улучшения условий оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации планируется повышение заработной платы на 50 процентов. Оно коснется 8 тысяч 595 работников сферы. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 226,6 миллиона сомов.

На повышение заработной платы работников системы здравоохранения с 1 июля 2021 года предусмотрено 1 миллиард 884,8 миллиона сомов. Кроме того, в рамках мероприятий по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 из республиканского бюджета дополнительно предусмотрено выделение 2 миллиардов 249,8 миллиона сомов.

«Эти средства предназначены в том числе на компенсационные выплаты медицинским работникам организаций здравоохранения, работающим в очаговых территориях (красная зона) и закупку вакцин против коронавирусной инфекции. За первое полугодие 2021 года Социальному фонду на выплату пенсий выделено 11 миллиардов 622,9 миллиона сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200868/
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