Новое избирательное законодательство превратит страну в байманапское ханство

В Кыргызстане проходит презентация поправок в избирательное законодательство. Документ уже поступил в Жогорку Кенеш и на днях будет вынесен на обсуждение профильного комитета.

Седьмой созыв парламента будет избираться по новой смешанной системе: 55 по партийным спискам, 35 — по одномандатным округам. При этом партийные списки будут закрытыми, как и сейчас. То есть избиратель не будет отмечать в бюллетене тех кандидатов от партий, которых хотел бы видеть в парламенте.

Член партии «Реформа» Рита Карасартова заявила, что это откат назад и политики опять затевают свои игры с интересами и волей народа. Она требует поддержать ранее выдвинутый проект закона нардепа Алтынбека Сулайманова о преференциальном голосовании и убрать одномандатные округа. По мнению Риты Карасартовой, это превратит Кыргызстан в байманапское ханство.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова добавила, что смешанная система существует в 40 процентах стран, считающихся демократическими.