Мажоритарная система не предусматривает замену выбывшего депутата парламента

В Кыргызстане проходит презентация поправок в избирательное законодательство. Документ уже поступил в Жогорку Кенеш и на днях будет вынесен на обсуждение профильного комитета.

В документе предлагается новшество: в случае, если депутат, выдвинутый по одномандатному округу, досрочно слагает полномочия или его отзывают, то в этом округе в течение двух месяцев проводятся повторные выборы. Голосование не проходит, если до окончания срока созыва осталось меньше года.

Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева предлагает упразднить эту норму. По ее мнению, иначе страна не выйдет из цикла выборов. Она считает, что вакантный мандат можно передавать тому кандидату, который шел по этому же округу, но набрал на один голос меньше, чтобы пройти в ЖК.

Разработчики отметили, что это невозможно, поскольку мажоритарная система не предусматривает такой вариант замещения выбывшего парламентария.

Напомним, выборы в ЖК пройдут осенью. Согласно Конституции, число депутатов сокращается до 90 человек и избираться они будут по смешанной системе — 55 по партийным спискам и 35 по одномандатным округам.