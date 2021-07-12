12:39
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Мажоритарная система не предусматривает замену выбывшего депутата парламента

В Кыргызстане проходит презентация поправок в избирательное законодательство. Документ уже поступил в Жогорку Кенеш и на днях будет вынесен на обсуждение профильного комитета.

В документе предлагается новшество: в случае, если депутат, выдвинутый по одномандатному округу, досрочно слагает полномочия или его отзывают, то в этом округе в течение двух месяцев проводятся повторные выборы. Голосование не проходит, если до окончания срока созыва осталось меньше года.

Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева предлагает упразднить эту норму. По ее мнению, иначе страна не выйдет из цикла выборов. Она считает, что вакантный мандат можно передавать тому кандидату, который шел по этому же округу, но набрал на один голос меньше, чтобы пройти в ЖК.

Разработчики отметили, что это невозможно, поскольку мажоритарная система не предусматривает такой вариант замещения выбывшего парламентария.

Напомним, выборы в ЖК пройдут осенью. Согласно Конституции, число депутатов сокращается до 90 человек и избираться они будут по смешанной системе — 55 по партийным спискам и 35 по одномандатным округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200773/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Как будем выбирать ЖК: новое избирательное законодательство обсуждают в Бишкеке
СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий
Повторные выборы. Сайт ЦИКа подвергся 130 кибератакам из 10 стран
Итоги выборов. «Реформа» не признает результаты голосования
Итоги выборов. По данным на 21.30 в Бишкекский горкенеш проходят шесть партий
Итоги выборов. По данным на 20.30 в Токмаке лидирует «Бирге-Вместе»
Итоги выборов на 20.30. В Бишкеке лидирует партия «Эмгек»
Повторные выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке завершились
Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о нарушениях
Повторные выборы. В городе Ош проголосовали 36,41 процента избирателей
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Бизнес
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
12 июля, понедельник
12:38
Кыргызстан достиг пика третьей волны COVID-19 — Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстан достиг пика третьей волны COVID-19 — Алымкад...
12:32
В Кемпир-Абадском водохранилище нашли тело утонувшего парня
12:19
Нуруйпа Муканова назначена генсекретарем Антикоррупционного делового совета
12:18
Мажоритарная система не предусматривает замену выбывшего депутата парламента
12:02
В Кыргызстане запускают программу «Школьная лига»