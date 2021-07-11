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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов на 20.30. В Бишкеке лидирует партия «Эмгек»

В Бишкеке, Оше и Токмаке завершились повторные выборы депутатов местных кенешей.

По предварительным данным, которые поступают в режиме реального времени с АСУ, в Бишкеке лидирует партия «Эмгек» с результатом 18,23 процента. На втором месте «Ата Журт Кыргызстан» — 14,18 процента, у «Ишеним» — 12,53 процента, Социал-демократов Кыргызстана 8,9 процента, «Онугуу-Прогресс» — 7,99 процента. «Ынтымак» набрал 10,53 процента.

«Реформа» получила 5,43 процента, у «Жаны Мезгил» — 0,23 процента, «Замандаша» — 3,32 процента,«Силы в единстве» 4,89 процента, Партии зеленых − 0,31 процента, «Айкол Кыргызстан» − 0,09 процента, «Туран» − 0,39 процента, «Келечек-Будущее» — 0,57 процента, «Столицы» − 1,35 процента, «Уулу-Журт» − 0,21 процента, «Наш народ» − 1,26 процента.

Против всех проголосовали 2,95 процента.

Отметим, для того, чтобы пройти в БГК, необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Это удалось, по предварительным данным, шести партиям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200704/
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