Повторные выборы. В Оше проголосовали 26,65 процента избирателей

К 12.00 в Оше на избирательные участки пришли 40 тысячи 695 человек, или 26,65 процента от общего числа избирателей южной столицы. Об этом на брифинге сообщил председатель Ошской ТИК Урмат Аттокуров.

По его словам, голосование в южной столице идет активнее, чем на прошлых выборах в городской кенеш.

«В апреле на 12.00 проголосовали 25,55 процента избирателей, в этот раз на 1,1 процента больше», — сказал Урмат Аттокуров.

В Оше открыты 78 УИК.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 26 политических партий, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.