12:37
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Подкуп приобретает более скрытые формы

Подкуп на повторных выборах депутатов городских кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке приобретает более скрытые формы. Об этом говорится в предварительном отчете ОФ «Общее дело» о результатах долгосрочного наблюдения.

«Несмотря на отмену прошлых выборов, сохраняется практика использования отдельными партиями административного ресурса и подкупа, а также привлечения глав домовых и квартальных комитетов в целях избрания. Это отмечается во всех трех городах. При этом расследования по нарушениям, зафиксированным на прошедших местных выборах, не завершены», — говорится в документе.

В период наблюдения за повторными выборами (с 18 июня по 9 июля 2021 года) ОФ «Общее дело» выявил 83 факта нарушений норм избирательного законодательства. В том числе:

  • 65 фактов нарушения правил предвыборной агитации;
  • 11 фактов подкупа голосов;
  • 5 фактов использования административного ресурса, угроз и давления на избирателей;
  • 1 факт по нарушениям процедур регистрации кандидата;
  • 1 факт по формированию состава УИК.

Из 65 фактов нарушения правил предвыборной агитации в Ошскую ТИК поданы 52 заявления.

Сегодня в Бишкеке, Оше и Токмаке проходят повторные выборы депутатов горкенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200623/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. В ЦИК поступили сигналы о массовом подвозе и агитации на УИК
Повторные выборы. В Оше проголосовали 9,7 процента избирателей
Мэр города Ош обещает, что на выборах административный ресурс применен не будет
В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня повторные выборы депутатов местных кенешей
Повторные выборы. Вне помещения в Бишкеке проголосовали 2 тысячи 277 человек
Повторные выборы. Кандидат от «Асыл Мурас-Жаштар» в Токмаке в гонке не участвует
Повторные выборы. Кандидат от «Эмгека» к гонке в Токмаке не допущен: решил суд
Повторные выборы. Голосование вне помещения завершилось в Токмаке
ЦИК исключила трех кандидатов в депутаты от партий, баллотирующихся в Токмаке
Третья волна COVID-19. Как проголосовать и не заразиться коронавирусом
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
11 июля, воскресенье
12:34
Повторные выборы. На 12.00 проголосовали 12,47 процента избирателей Повторные выборы. На 12.00 проголосовали 12,47 процента...
12:25
Повторные выборы. Подкуп приобретает более скрытые формы
12:15
«Гелендваген» на пляже. Водителя нашли и оштрафовали
11:59
Инцидент на границе. Взятому в заложники пограничнику медпомощь не нужна
11:47
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье. Он сломал ногу