Повторные выборы. Подкуп приобретает более скрытые формы

Подкуп на повторных выборах депутатов городских кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке приобретает более скрытые формы. Об этом говорится в предварительном отчете ОФ «Общее дело» о результатах долгосрочного наблюдения.

«Несмотря на отмену прошлых выборов, сохраняется практика использования отдельными партиями административного ресурса и подкупа, а также привлечения глав домовых и квартальных комитетов в целях избрания. Это отмечается во всех трех городах. При этом расследования по нарушениям, зафиксированным на прошедших местных выборах, не завершены», — говорится в документе.

В период наблюдения за повторными выборами (с 18 июня по 9 июля 2021 года) ОФ «Общее дело» выявил 83 факта нарушений норм избирательного законодательства. В том числе:

65 фактов нарушения правил предвыборной агитации;

11 фактов подкупа голосов;

5 фактов использования административного ресурса, угроз и давления на избирателей;

1 факт по нарушениям процедур регистрации кандидата;

1 факт по формированию состава УИК.

Из 65 фактов нарушения правил предвыборной агитации в Ошскую ТИК поданы 52 заявления.

Сегодня в Бишкеке, Оше и Токмаке проходят повторные выборы депутатов горкенешей.