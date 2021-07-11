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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Мэр города Ош обещает, что на выборах административный ресурс применен не будет

В Оше созданы все условия для проведения честных выборов в городской кенеш. Об этом журналистам заявил глава муниципалитета Таалайбек Сарыбашов.

Он считает, что и прошлые выборы прошли в рамках закона.

«Прошлый раз тоже не были зафиксированы правонарушения. Но Центризбирком решил отменить результаты выборов. Сейчас некоторые политики заранее говорят о возможных нарушениях. Как градоначальник могу заявить, что административный ресурс применен не будет. Всем работникам муниципальной службы дано такое задание. Мы с самого начала агитации обеспечили объективность. Эти политики сегодняшние выборы путают с выборами, которые проводили они сами», — сказал Таалайбек Сарыбашов.

Он намерен снова баллотироваться на пост мэра южной столицы.

«Да, я надеюсь еще раз стать градоначальником. Но это решат местные депутаты», — отметил Таалайбек Сарыбашов.

В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов местных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200602/
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