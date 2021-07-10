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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Голосование вне помещения завершилось в Токмаке

ЦИК проинформировала о ходе голосования вне помещений на повторных выборах в местные кенеши.

В Бишкеке на 18.00 голосование вне помещения завершили 179 избирательных участков, проголосовали 2 тысячи 276 избирателей. Заявления по голосованию вне помещения были поданы на 183 избирательных участках из 228.

В Оше заявления на голосование вне помещения были поданы на 65 избирательных участках из 78. На 18.00 на 30 УИК завершилось голосование, вне помещения проголосовали 1 тысяча 27 избирателей из 1 тысячи 168 избирателей.

В Токмаке завершилось голосование вне помещения. Всего заявления по голосованию вне помещения были поданы на 20 избирательных участках. Вне помещения проголосовали 203 из 222 избирателей. Голосование вне помещения завершили все УИК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200578/
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