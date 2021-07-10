Повторные выборы. Голосование вне помещения завершилось в Токмаке

ЦИК проинформировала о ходе голосования вне помещений на повторных выборах в местные кенеши.

В Бишкеке на 18.00 голосование вне помещения завершили 179 избирательных участков, проголосовали 2 тысячи 276 избирателей. Заявления по голосованию вне помещения были поданы на 183 избирательных участках из 228.

В Оше заявления на голосование вне помещения были поданы на 65 избирательных участках из 78. На 18.00 на 30 УИК завершилось голосование, вне помещения проголосовали 1 тысяча 27 избирателей из 1 тысячи 168 избирателей.

В Токмаке завершилось голосование вне помещения. Всего заявления по голосованию вне помещения были поданы на 20 избирательных участках. Вне помещения проголосовали 203 из 222 избирателей. Голосование вне помещения завершили все УИК.