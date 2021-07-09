Повторные выборы. Партия «Бирге» письменного предупреждения не получила

Партия «Бирге» письменного предупреждения за подкуп от ЦИК не получила. Решение принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Заявление подали представители партии «Эмгек». Они утверждают, что агитаторы за «Бирге», которая баллотируется в горкенеш Токмака, предлагали по 2 тысячи сомов избирателям. В «Эмгек» утверждают, что аналогичные материалы находятся и на рассмотрении в милиции и по факту началось досудебное расследование по статье «Подкуп избирателей» УК КР.

Однако ЦИК отказала в вынесении предупреждения, поскольку нарушен порядок подачи жалобы. В Токмакскую ТИК ее не подали. Что касается проведения расследования, оно еще не завершено и принимать решение заблаговременно о взыскании к партии ЦИК не может.