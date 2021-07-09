23:32
USD 84.80
EUR 100.27
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. ЦИК частично удовлетворила жалобу «Эмгека»

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на члена Токмакской территориальной комиссии Алишера Джумалиева и представителей партии «Эл биримдиги». Сегодня на заседании ЦИК его рассмотрели.

Заявление подали претенденты на мандаты от «Эмгека». Они утверждают, что Алишер Джумалиев и члены «Эл биримдиги» препятствовали ведению агитации и даже угрожали. Пытались сорвать встречу с избирателями.

«Эмгек» просит исключить Алишера Джумалиева из состава ТИК, а «Эл биримдиги» вынести письменное предупреждение.

Таким образом, Алишер Джумалиев из состава ТИК выведен не был, но получил предупреждение за несоблюдение норм закона об избирательных комиссиях. В отношении «Эл биримдиги» никаких взысканий не последовало.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200546/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. Главе Токмакской ТИК угрожали: она не запомнила, кто именно
Повторные выборы. Партия «Бирге» письменного предупреждения не получила
Повторные выборы. ЦИК: В пропаганде многоженства нет нарушений правил агитации
Повторные выборы. «Биздин Кыргызстан» остается в гонке
Бишкекская ТИК об избирательном участке, открытом в реабилитационном центре
Повторные выборы. Три партии получили предупреждение от Бишкекской ТИК
Повторные выборы. Один из задержанных кандидатов — брат Бабура Тольбаева
Повторные выборы. «Реформа» просит ЦИК снять партию «Келечек-Будущее»
Повторные выборы. «Улуу-Журт» остается в гонке: решение Бишкекской ТИК
Повторные выборы. В Токмаке кандидат «Эмгека» пожаловался на члена ТИК: угрожает
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды
С&nbsp;1&nbsp;сентября планируется ввести новые тарифы на&nbsp;электроэнергию С 1 сентября планируется ввести новые тарифы на электроэнергию
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Как активность талибов может сказаться на&nbsp;Кыргызстане Ситуация в Афганистане. Как активность талибов может сказаться на Кыргызстане
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
9 июля, пятница
23:26
COVID-19. В Бишкеке оштрафовали несколько точек общественного питания и магазины COVID-19. В Бишкеке оштрафовали несколько точек обществ...
23:13
Повторные выборы. Главе Токмакской ТИК угрожали: она не запомнила, кто именно
23:02
В Бишкеке задержали водителя Toyota Camry с подложными номерами
22:58
Повторные выборы. Партия «Бирге» письменного предупреждения не получила
22:53
Тело погибшего пограничника Хуснидина Хожиева доставили в Кыргызстан