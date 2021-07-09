Повторные выборы. ЦИК частично удовлетворила жалобу «Эмгека»

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на члена Токмакской территориальной комиссии Алишера Джумалиева и представителей партии «Эл биримдиги». Сегодня на заседании ЦИК его рассмотрели.

Заявление подали претенденты на мандаты от «Эмгека». Они утверждают, что Алишер Джумалиев и члены «Эл биримдиги» препятствовали ведению агитации и даже угрожали. Пытались сорвать встречу с избирателями.

«Эмгек» просит исключить Алишера Джумалиева из состава ТИК, а «Эл биримдиги» вынести письменное предупреждение.

Таким образом, Алишер Джумалиев из состава ТИК выведен не был, но получил предупреждение за несоблюдение норм закона об избирательных комиссиях. В отношении «Эл биримдиги» никаких взысканий не последовало.