12:14
USD 84.80
EUR 100.31
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. «Улуу-Журт» остается в гонке: решение Бишкекской ТИК

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию поступила жалоба от кандидатов в депутаты БГК от политической партии «Улуу-Журт». Заявители утверждают, что политорганизация нарушила порядок выдвижения. Их номера в списке изменены, а некоторые кандидаты являются членами партии «Кыргызстан». Они просили столичную ТИК отменить регистрацию списка «Улуу-Журт».

По итогам рассмотрения Бишкекская ТИК установила, что уполномоченным представителем политической партии список кандидатов для регистрации представлен, как того требует законодательство, за подписью руководителя и заверен печатью. В дополнение он внесен и выдвинут в информационную систему «Электронный кандидат», индивидуальный логин и пароль для доступа в которую предоставляется только уполномоченному представителю политической партии лично.

Кроме этого, решение Бишкекской ТИК о регистрации списка кандидатов политической партии «Улуу-Журт» не было обжаловано со стороны субъектов избирательного процесса, в том числе кандидатами указанной политической партии, в установленные законодательством сроки.

Бишкекская ТИК пришла к выводу, что оснований для отмены регистрации списка кандидатов в депутаты БГК, выдвинутого «Улуу-Журт», не имеется.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200276/
просмотров: 657
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. В Токмаке кандидат «Эмгека» пожаловался на члена ТИК: угрожает
Повторные выборы. Как агитировали, так избиратель и отреагирует
Повторные выборы. Очередная жалоба на глав МТУ: подкупают
Повторные выборы. Кандидата «Улуттар биримдиги» обвиняют в даче взятки члену ТИК
Фальсификации исключены. Члены ЦИК показали кандидатам, как работают АСУ
Повторные выборы. На кандидата «Биздин Кыргызстан» пожаловались: подкуп
Активистов беспокоит, что население не знает о выборах 11 июля
Повторные выборы. У работников стекольного завода в Токмаке собирают паспорта
На пропагандистов двоеженства в ТИК порекомендовали пожаловаться в милицию
Повторные выборы. Партию «Биздин Кыргызстан» подозревают в подкупе
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды
С&nbsp;1&nbsp;сентября планируется ввести новые тарифы на&nbsp;электроэнергию С 1 сентября планируется ввести новые тарифы на электроэнергию
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Как активность талибов может сказаться на&nbsp;Кыргызстане Ситуация в Афганистане. Как активность талибов может сказаться на Кыргызстане
Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и&nbsp;аресты до&nbsp;пяти суток Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и аресты до пяти суток
Бизнес
Недвижимость в&nbsp;Турции. Как выглядит жилье в&nbsp;Алании, доступное для кыргызстанцев Недвижимость в Турции. Как выглядит жилье в Алании, доступное для кыргызстанцев
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; запустил мощный и&nbsp;безопасный газовый объект «Газпром Кыргызстан» запустил мощный и безопасный газовый объект
MegaCom стремительно увеличивает мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE
8 июля, четверг
12:09
Россия отказала в экстрадиции кыргызстанца Эсена Мажитова в Таджикистан Россия отказала в экстрадиции кыргызстанца Эсена Мажито...
12:00
Повторные выборы. Из кого нам формировать городские кенеши 11 июля
11:54
Повторные выборы. В Оше задержаны два кандидата за попытку подкупа избирателей
11:44
Для зараженных COVID-19 свободны 124 койки в медучреждениях Бишкека
11:32
Повторные выборы. «Улуу-Журт» остается в гонке: решение Бишкекской ТИК