Повторные выборы. «Улуу-Журт» остается в гонке: решение Бишкекской ТИК

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию поступила жалоба от кандидатов в депутаты БГК от политической партии «Улуу-Журт». Заявители утверждают, что политорганизация нарушила порядок выдвижения. Их номера в списке изменены, а некоторые кандидаты являются членами партии «Кыргызстан». Они просили столичную ТИК отменить регистрацию списка «Улуу-Журт».

По итогам рассмотрения Бишкекская ТИК установила, что уполномоченным представителем политической партии список кандидатов для регистрации представлен, как того требует законодательство, за подписью руководителя и заверен печатью. В дополнение он внесен и выдвинут в информационную систему «Электронный кандидат», индивидуальный логин и пароль для доступа в которую предоставляется только уполномоченному представителю политической партии лично.

Кроме этого, решение Бишкекской ТИК о регистрации списка кандидатов политической партии «Улуу-Журт» не было обжаловано со стороны субъектов избирательного процесса, в том числе кандидатами указанной политической партии, в установленные законодательством сроки.

Бишкекская ТИК пришла к выводу, что оснований для отмены регистрации списка кандидатов в депутаты БГК, выдвинутого «Улуу-Журт», не имеется.