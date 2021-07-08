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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В Токмаке кандидат «Эмгека» пожаловался на члена ТИК: угрожает

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на члена Токмакской территориальной комиссии Алишера Джумалиева и представителей партии «Эл биримдиги».

Заявление подали претенденты на мандаты от «Эмгека». Они утверждают, что Алишер Джумалиев и члены «Эл биримдиги» препятствовали ведению агитации и даже угрожали. Пытались сорвать встречу с избирателями.

«Эмгек» просит исключить Алишера Джумалиева из состава ТИК, а «Эл биримдиги» вынести письменное предупреждение.

Жалобу приняли к рассмотрению.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200222/
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