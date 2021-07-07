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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Фальсификации исключены. Члены ЦИК показали кандидатам, как работают АСУ

В рамках подготовки и проведения выборов, назначенных на 11 июля, в Центральной избирательной комиссии состоялась встреча с уполномоченными представителями политических партий, зарегистрированных в территориальной избирательной комиссии Бишкека.

Участникам продемонстрировали работу автоматически считывающей урны (АСУ), в ходе чего сотрудники ЦИК провели тестовое голосование. Присутствующим наглядно показали весь технический процесс — как АСУ принимает и подсчитывает избирательные бюллетени, как модем передает данные после завершения голосования на сервер.

В ЦИК подчеркивают, что применяемая модель решает задачи исключения фальсификации, таких как массовые взбросы бюллетеней и так называемые «карусели».

Член ЦИК Кайрат Маматов призвал политпартии давать гражданам достоверную информацию о будущих кандидатах, тем самым помочь избирателю сделать осознанный выбор. При этом агитировать в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200081/
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