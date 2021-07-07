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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. На кандидата «Биздин Кыргызстан» пожаловались: подкуп

В координационную группу оперативного реагирования поступила жалоба от ОФ «Общее дело» на кандидата партии «Биздин Кыргызстан», баллотирующегося в горкенеш Оша.

По данным заявителей, кандидат от этой политорганизации на территории УИК № 5295 якобы занимается благотворительностью — строит детскую спортивную площадку в жилмассиве «Жапалак» в южной столице.

Эксперты ОФ отмечают, что это можно расценивать как подкуп голосов избирателей в период выборного процесса. Общественный фонд «Общее дело», обращаясь к правоохранительным органам, просит провести тщательное расследование и дать правовую оценку действиям претендента на мандат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200080/
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