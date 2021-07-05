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Власть

Искендер Матраимов возглавил группу наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Молдове

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов возглавит группу наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Молдове. 

Председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко подписала распоряжение о назначении его координатором группы.

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи вели долгосрочный мониторинг выборов. В день голосования более 100 из них будут работать как в самой республике, так и на зарубежных участках в других странах. Группа от МПА будет вести мониторинг выборов в составе миссии наблюдателей от СНГ.

Парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июля. В них примут участие 20 политических партий, два блока и один независимый кандидат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199927/
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