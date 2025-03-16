Юлия Воцлава работала в Бишкеке в сфере прав человека. Мечта о международной карьере привела ее в 2023 году в Молдову. Сейчас она живет в Кишиневе и работает в Офисе ООН по правам человека. В интервью 24.kg кыргызстанка рассказала о жизни и воспитании ребенка вдали от Родины.

Фото из архива собеседницы. Юлия Воцлава

— Я родилась и выросла в Бишкеке, окончила гуманитарную гимназию имени Гете, а затем юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета.

Когда пришло время выбирать профессию, я видела себя только в юриспруденции. После окончания вуза работала в неправительственных организациях по таким темам, как ювенальная юстиция, свобода от пыток, права человека.

Очень благодарна моему первому работодателю — Ассоциации НКО по защите прав детей, работа в которой определила мое дальнейшее развитие в профессиональном плане. В 2018 году начала работать в отделении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии, офис базируется в Бишкеке и покрывает все страны ЦА.

— Когда моя дочка подросла (ей сейчас 11 лет), я стала серьезно мечтать о международной карьере. То есть у меня не было цели уехать из Кыргызстана, чтобы поменять место жительство навсегда, моей целью был карьерный рост и желание применить свой опыт в контексте других стран.

В системе ООН, чтобы получить должность, необходимо самостоятельно подавать на позиции, проходить нешуточный конкурсный отбор. Я подавала в разные страны и на разные позиции, и в июне 2023 года получила возможность присоединиться к офису ООН по правам человека в Молдове.

С тех пор живу в Кишиневе, являюсь офицером по правам человека. Первый год работала в области проведения мониторинга ситуации соблюдения прав беженцев из Украины в Молдове, сейчас координирую проект по укреплению прав этнических, религиозных и лингвистических меньшинств.

— В целом достаточно легко и этому послужило несколько причин. Во-первых, это был мой выбор ехать в Молдову, начало международной карьеры в ООН было мечтой, поэтому я приехала на полном энтузиазме. Во-вторых, у меня не было много времени на адаптацию: 2 июня мы с дочкой прилетели в Кишинев, 5-го я вышла в офис, а София стала посещать дневной школьный лагерь. Мы сразу окунулись в повседневную жизнь в Молдове, быстро решали бытовые вопросы и не заметили, как адаптировались.

— Что-то удивляет вас в Молдове?

— Здесь государственный язык румынский, но многие говорят на русском. Из-за отсутствия языкового барьера устройство (решение бытовых проблем, вопросов, связанных с документами) прошло быстро и достаточно легко. Софию без преград приняли в школу с русским языком обучения.

Я бы не сказала, что увидела какие-то кардинальные отличия в системах образования. Дочь зачислили в четвертый класс, ее уровень знаний, полученных в Кыргызстане, соответствовал требованиям школы в Молдове, она подтянулась по румынскому и паре еще нескольких предметов, которые есть в местной программе. Единственной существенное отличие — 12-летнее образование и 10-бальная система оценок.

У меня не было культурного шока, так как многие традиции и подходы к жизни такие же, как дома в Кыргызстане. Я скучала и продолжаю скучать по друзьям и близким, которые остались в КР. Если моей 11-летней дочке не составило труда найти друзей, то мне, взрослой, это не так легко. Безусловно, знакомых и приятелей много, но тоска по родным людям и местам не покидает.

— Отличается ли уклад жизни?

— Как говорится, все познается в сравнении. То, насколько у нас в Кыргызстане развиты различные услуги, качество и сроки их предоставления, я осознала, только когда уехала и столкнулась с иной реальностью.

В Кыргызстане мы можем быстро получить необходимые документы, оформить сделку (многие услуги онлайн), сделать заказ, например, мебели, и тебе все быстро привезут и установят. Не составит труда в короткие сроки записаться на прием к частному врачу или получить услуги электрика, сантехника и других. Это очень ценно, я к этому привыкла и воспринимала как должное. В Молдове в каких-то вопросах дела обстоят иначе, процесс более долгий и это нужно было принять.

В то же время я заметила, что стала спокойнее и менее эмоциональной в Кишиневе. Илия Воцлава

Нравится местная культура вождения. Сев за руль здесь, поняла, насколько агрессивно, неспокойно мы (водители) управляем авто в Кыргызстане. Я научилась менее эмоционально реагировать на длинную очередь куда-то, мне нравится, с каким спокойствием молдаване реагируют на различные ситуации, и это положительно влияет на мой азиатский характер.

— Самой Родины. Помимо того, что не хватает родных и близких, мне очень не хватает природы Кыргызстана, скучаю по горам, Иссык-Кулю и многим другим местам. Скучаю по нашему народу, в первую очередь и по кухне.

Когда меня спрашивают, почему мы переехали, я поправляю: мы не переехали в классическом понимании этого слова. Я уехала по работе, но Кыргызстан как был, так и остается нашим домом. Наверное, самая частая фраза, которую я говорю дочке, это: «София, мы из Кыргызстана».

Постоянно напоминаю дочери, как стоит поступать в той или иной ситуации, исходя из того, что мы из центральноазиатской страны. Илия Воцлава

Например, учу ее приглашать друзей в дом, не спрашивать, хотят ли они чаю, а сразу ставить на стол все, что есть и угощать. Либо уступать место старшим в общественном транспорте, даже если человек говорит, что это необязательно.

Воспитывать ребенка вдали от Родины и закладывать в него нужные принципы не всегда просто, но для меня это важно.

Все это навело меня на размышления о том, что тоска по Родине напрямую зависит от того, насколько человек был счастлив в своей стране. Юлия Воцлава

Я живу почти два года в Молдове, и за это время несколько моих друзей уехали из Кыргызстана на постоянное место жительства в другие страны. Они спрашивали меня, как я справляюсь с тоской по Родине, я удивлялась тому, с какой легкостью они говорят о переезде навсегда.

Меня из Кыргызстана ничего не вынуждало уехать, у меня была работа и налаженный быт. Я не чувствовала себя бедняжкой, которой нужно куда-то ехать от плохой жизни к хорошей. Я хотела строить международную карьеру, а значит, надо было ехать. Поэтому я очень скучаю.

Мне было хорошо в Кыргызстане и по-прежнему хорошо, когда я приезжаю в отпуск. Тем, кто чувствует себя на Родине не очень счастливо, вероятно, легче привыкнуть на новом месте, и, возможно, тоска не нападает так часто.