Повторные выборы. Партию «Биздин Кыргызстан» подозревают в подкупе

На партию «Биздин Кыргызстан» в Ошскую ТИК поступили две жалобы о подкупе избирателей.

В первом заявлении говорится, что с разрешения кандидата в депутаты Ошского горкенеша от этой партии 12 улиц микрорайона «Ак-Тилек» засыпали щебнем и провели дорожные работы.

Автор заявляет, что это можно расценивать как подкуп. УВД Оша начало досудебное производство по статье «Подкуп избирателей» УК КР.

В другой жалобе указано, что кандидат в депутаты от «Биздин Кыргызстана», встречаясь с горожанами, проживающими на улице Культурной, агитируя в поддержку политорганизации, вручал по две тысячи сомов. Заявительница утверждает, что ей тоже предложили деньги. Женщина также обратилась в милицию. Началось следствие.

Отметим, «Биздин Кыргызстан» уже получила письменное предупреждение от Бишкекской ТИК за использование в агитационных материалах фото с изображением политического деятеля другого государства.