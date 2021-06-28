В Санкт-Петербурге и Казани хотят открыть два Генконсульства Кыргызстана

В России могут появиться два Генконсульства Кыргызстана. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев.

По его словам, сейчас обсуждается возможность их открытия в Санкт-Петербурге и Казани. «Сейчас у нас два Генконсульства — в Екатеринбурге и Новосибирске», — отметил он.

Айбек Артыкбаев добавил, что их открытие улучшит возможность защиты кыргызстанцев в России. «По данным миграционной службы РФ, в России находится около 700 тысяч наших граждан. Столько же пребывает там без регистрации — точную цифру никто не назовет», — добавил он.