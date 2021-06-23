Нужен паспорт или права? Обращайтесь в Министерство цифрового развития

Функции Государственной регистрационной службы переданы в Министерство цифрового развития. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Постановлением кабинета министров от 1 июня 2021 года на базе Государственной службы цифрового развития и Государственной регистрационной службы образовано Министерство цифрового развития. Именно оно и является правопреемником ГРС. Кроме того, Архивное агентство, департамент регистрации населения и актов гражданского состояния, государственное учреждение «Унаа», государственное предприятие «Инфоком», находящиеся в ведении Министерства юстиции, также переданы в ведение Министерства цифрового развития.

«Информируем граждан и юридических лиц о необходимости обращения по вопросам в сфере архивного дела, регистрации населения, автотранспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния в Министерство цифрового развития», — говорится в сообщении.