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Власть

Секретари Совбезов ШОС в Душанбе обсудили противодействие терроризму

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов принял участие в 16-й встрече секретарей Советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

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Отмечается, что в мероприятии участвовали секретари Совбезов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Они обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС, о дальнейшем развитии сотрудничества государств — членов ШОС в сферах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму. В повестке дня были и вопросы по противодействию незаконному обороту наркотиков и оружия, трансграничной организованной преступности, а также обеспечения международной информационной безопасности.

«Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС. В рамках заседания также проведены двусторонние встречи с секретарями Советов безопасности государств — членов ШОС», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198666/
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