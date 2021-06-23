10:59
USD 84.56
EUR 100.60
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». В Бишкеке около горсуда митингуют сторонники Асылбека Жээнбекова

В Бишкеке около здания городского суда проходит митинг в поддержку депутатов парламента Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

Сегодня коллегия Бишкекского городского суда рассмотрит жалобу адвокатов на меру пресечения в виде заключения под стражей.

Защита требует отпустить обоих нардепов под подписку о невыезде.

Ранее за изменение меры пресечения Асылбеку Жээнбекову подписался 81 депутат парламента.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198558/
просмотров: 509
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова доставили в суд
В Бишкеке около горсуда митингуют торговцы с Ошского рынка
Дело «Кумтора». 81 депутат просит изменить меру пресечения Асылбеку Жээнбекову
Дело «Кумтора». Сторонники Омурбека Бабанова расходятся
Дело «Кумтора». Сторонники Бабанова идут митинговать к Дому правительства
В Бишкеке около здания горсуда митингуют сторонники Омурбека Бабанова
В Бишкеке ветераны-миротворцы вышли на митинг к Дому правительства
Дело «Кумтора». Меру пресечения Асылбеку Жээнбекову рассмотрят 23 июня
СМИ и представителю омбудсмена не разрешили зайти на процесс Асылбека Жээнбекова
Дело «Кумтора». Адвокаты Торобая Зулпукарова заявили отвод судьям
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;14-18 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июня
Бизнес
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
23 июня, среда
10:57
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова доставили в суд Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова доставили в суд
10:40
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 июня
10:39
Поправки в закон об НПО негативно скажутся на жизни людей в регионах Кыргызстана
10:35
Надзорные органы продолжают непрерывно проверять бизнес
10:34
Дело «Кумтора». В Бишкеке около горсуда митингуют сторонники Асылбека Жээнбекова