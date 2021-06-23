Дело «Кумтора». В Бишкеке около горсуда митингуют сторонники Асылбека Жээнбекова

В Бишкеке около здания городского суда проходит митинг в поддержку депутатов парламента Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

Сегодня коллегия Бишкекского городского суда рассмотрит жалобу адвокатов на меру пресечения в виде заключения под стражей.

Защита требует отпустить обоих нардепов под подписку о невыезде.

Ранее за изменение меры пресечения Асылбеку Жээнбекову подписался 81 депутат парламента.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.