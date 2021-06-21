Повторные выборы. Бишкекская ТИК провела жеребьевку по местам в бюллетене

Бишкекская ТИК провела жеребьевку по местам в бюллетене. Партии получили свои порядковые номера.
За места в БГК будут бороться 18 политических организаций.
Партиям присвоены следующие порядковые номера:
№ 1 — «Ата Журт Кыргызстан»;
№ 2 — «Биздин Кыргызстан»;
№ 3 — «Жаны-Мезгил»;
№ 4 — «Эмгек»;
№ 5 — «Замандаш»;
№ 6 — «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
№ 7 — Партия зеленых Кыргызстана;
№ 8 — «Ишеним»;
№ 9 — «Айкол Кыргызстан»;
№ 10 — «Туран»;
№ 11 — «Социал-демократы»;
№ 12 — «Реформа»;
№ 13 — «Келечек-Будущее»;
№ 14 — «Столица»;
№ 15 — «Онугуу-Прогресс»;
№ 16 — «Улуу-Журт»;
№ 17 — «Ынтымак»;
№ 18 — «Биздин Эл»;
Всего в повторных выборах в трех городах, включая Ош и Токмак, намерены принять участие 33 политические партии.
Сегодня, 21 июня, началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.