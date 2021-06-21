Повторные выборы. Бишкекская ТИК провела жеребьевку по местам в бюллетене

Бишкекская ТИК провела жеребьевку по местам в бюллетене. Партии получили свои порядковые номера.

За места в БГК будут бороться 18 политических организаций.

Партиям присвоены следующие порядковые номера:

№ 1 — «Ата Журт Кыргызстан»;

№ 2 — «Биздин Кыргызстан»;

№ 3 — «Жаны-Мезгил»;

№ 4 — «Эмгек»;

№ 5 — «Замандаш»;

№ 6 — «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

№ 7 — Партия зеленых Кыргызстана;

№ 8 — «Ишеним»;

№ 9 — «Айкол Кыргызстан»;

№ 10 — «Туран»;

№ 11 — «Социал-демократы»;

№ 12 — «Реформа»;

№ 13 — «Келечек-Будущее»;

№ 14 — «Столица»;

№ 15 — «Онугуу-Прогресс»;

№ 16 — «Улуу-Журт»;

№ 17 — «Ынтымак»;

№ 18 — «Биздин Эл»;

Всего в повторных выборах в трех городах, включая Ош и Токмак, намерены принять участие 33 политические партии.

Сегодня, 21 июня, началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.